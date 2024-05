Calciomercato Napoli - shock Di Lorenzo | la richiesta spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024)-Lecce, in programma domenica, potrebbe essere l’ultima partita di Giovanni Dicon la maglia degli azzurri. “Il Corriere dello Sport” riporta un’indiscrezione che, se confermata, influirebbe pesantemente sulla pianificazione della stagione 2023-2024 del. La rottura Secondo quanto si apprende da “Il Corriere dello Sport”, nei colloqui andati in scena negli ultimi giorni presso Castel Volturno con il ds Manna, Diavrebbe espresso la volontà di interrompere il suo rapporto con ilnonostante un contratto rinnovato la passata stagione fino al 2028 con un’opzione fino al 2029. In una stagione piuttosto travagliata, nella quale l’intera squadra è stata messa in discussione per non aver nemmeno lontanamente mantenuto gli standard della stagione dello Scudetto, anche Diè finito sul banco degli imputati: una situazione che, secondo il quotidiano, non gli avrebbe fatto piacere.