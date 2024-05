Calciomercato Milan – Moncada guarda in casa Lecce e studia il colpo

Calciomercato Milan, con il Sassuolo retrocesso in Serie B ora Berardi può rivelarsi un affare: Moncada, perché non pensarci? Il nome di Domenico Berardi potrebbe tornare di moda per il Milan in vista dell’estate. In chiave mercato il numero 10 del Sassuolo è stato ogni anno accostato a vari club in Italia, tra cui appunto i rossoneri. dailymilan

Calciomercato Milan, Moncada pronto a piazzare un super colpo in difesa? Contatti con il Borussia Dortmund per il forte centrale… Il Milan è già al lavoro per individuare i profili giusti in vista del prossimo mercato estivo. dailymilan

Clamorosa idea Milan: colpo a zero da urlo - Clamorosa idea milan: colpo a zero da urlo - Dalla Germania nome a sorpresa per rinforzare il milan: può arrivare a parametro zero. Attenzione anche alla Juventus. milanlive

Milan-Fonseca, c'è l'accordo: contratto da due anni più uno - milan-Fonseca, c'è l'accordo: contratto da due anni più uno - Mancano solo le firme tra il club rossonero e il tecnico portoghese: guardagnerà 4,5 milioni a stagione (come Pioli) ... sportmediaset.mediaset

Milan, Hummels a parametro zero: un’idea che piace al Club - milan, Hummels a parametro zero: un’idea che piace al Club - Mats Hummels potrebbe trasferirsi al milan a parametro zero. Il difensore lascerà infatti il Borussia Dortmund al termine della stagione. Definito l’addio di Pioli in casa milan, è tempo di pianificar ... notiziemilan