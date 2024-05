Calciomercato Milan - Giovanni Di Lorenzo rompe con De Laurentiis Ora la mossa di Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 24 maggio 2024), rotto il rapporto tra Di Lorenzo e il presidente del Napoli De Laurentiis. Adesso il Milan è pronto alla prima mossa. Potrebbero aprirsi scenari importanti per il Milan per quanto riguarda la fascia destra. In chiave mercato il club rossonero è alla ricerca di un terzino destro. Sono diverse le priorità dell'amministratore delegato, Giorgio Furlani, in merito al rafforzamento della rosa in vari reparti. Sulla fascia destra uno dei nomi che piace di più a Furlani è quello di Giovanni Di Lorenzo. L'esterno e capitano del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, è ormai in rotta con il club azzurro. In particolare, l'ex Empoli avrebbe rotto con il presidente Aurelio De Laurentiis. A meno di clamorosi colpi di scena, le strade tra il calciatore e il Napoli si potrebbero dividere a fine stagione. E il Milan è lì alla finestra…