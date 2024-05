Calciomercato Juve - FUMATA BIANCA per il portiere del Monza Di Gregorio I DETTAGLI della trattativa

La grandine chiude anzitempo l’allenamento della Juventus alla Continassa. A Torino c’è maltempo e si avvicina la partita di domani contro il Monza, l’ultima di un campionato strano per i bianconeri. Non sarà presente Adrien Rabiot, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia destra: salterà per infortunio quella che potrebbe essere la sua ultima gara in bianconero, visto che è in scadenza di contratto.

sportface