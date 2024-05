Calciomercato Hellas Verona - Baroni resterà in panchina?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un’impresa titanica delche ha raggiunto la meritata salvezza in Serie A dopo aver smobilitato la squadra nel mercato invernale privandosi di quasi tutti i titolari che fin lì aveva giocato la prima parte di stagione. Una retrocessione annunciata, a detta di tutti, che invece si è trasformata in una rincorsa meravigliosa e passionale che ha portato gli scaligeri a confermare la massima serie grazie, anche, all’ottimo lavoro di Sean Sogliano nel mese di gennaio. Il vero cardine, però, possiede un nome e un cognome: Marco. Il tecnico dei veneti non ha mai perso il timone della squadra portando i suoi ragazzi alla conquista di un traguardo pazzesco. Ildell’dovrà ripartire, proprio, dalla conferma del suo allenatore del miracolo: serviranno garanzie, ovviamente, per trattenere. Cosa ne pensa, invece, il diretto interessato riguardo il suo fututro?, le parole di Marcosul futuro: “Resto? Valutazione da fare a fine campionato” (Credit foto – pagina Facebook)“Grazie di cuore ai ragazzi e al direttore Sean Sogliano: a gennaio ci siamo guardati e ci siamo detti di prendere un remo per uno della barchetta su cui eravamo.