Calciomercato – Doppio assalto a Leao e Theo Hernandez | e il Milan gongola

Il caso Puglia si arricchisce di un clamoroso colpo di scena politico-giudiziario. Il presidente del Pd della regione Michele Emiliano avrebbe avvisato delle indagini in corso Alfonsino Pisicchio, l'ex commissario straordinario dell'Arti che il governatore aveva nominato a dicembre 2023. iltempo

L’Inter di Marotta avrebbe avviato i contatti per strappare Giovanni Di Lorenzo al Napoli dopo Zielinski. L’Inter sembra intenzionata a pescare a piene mani dal Napoli per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

napolipiu