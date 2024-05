Calciomercato com – Milan - nuovo infortunio per Maignan | cosa filtra verso la Salernitana e per gli Europei|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-23 20:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com:contrattempo per Mike. A poco meno di un mese dall’inizio degli Europei con la Francia, secondo quanto riferisce L’Equipe il portiere del, che si apprestava a fare il suo ritorno in campo sabato sera contro lanell’ultima di campionato, è andato nuovamente ko nell’allenamento svolto aello questa mattina.A RISCHIO – Per la testata transalpina, Mikeha subito unad un dito, che è oggetto di indagini approfondite da parte dello staff sanitario rossonero. La sua presenza in campo nell’ultimo impegno della stagione è ovviamente da escludere, col vice Marco Sportiello pronto ancora una volta a difendere la porta del. Ad incrociare le dita è anche il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, che attende notizie su uno dei calciatori più importanti della sua rosa.