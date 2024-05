Calciomercato Cagliari - si separano le strade con Nandez | colpo di scena sul futuro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’ finita l’avventura di Nahitanal. Il centrocampista uruguaiano lascia il club sardo dopo cinque stagioni in rossoblù. ““Esta es tu casa”. In una calda giornata di agosto, estate 2019, ilaccoglieva così Nahitanda Maldonado, giovane calciatore che arrivava nell’Isola nel solco della grande tradizione uruguaiana. Ad accoglierlo all’aeroporto tutto il calore del popolo rossoblù, un’onda travolgente, l’abbraccio di chi lo aveva già eletto a beniamino e come adottato. “È una sensazione particolare, da subito mi avete fatto sentire uno di voi, è stato come sentirsi a casa”, confiderà in seguito. Pronti, via, subito in campo a dar battaglia. Condottiero vero, trascinatore, uno come lui lo vorresti sempre al tuo fianco. Nelle sue 165 presenze in rossoblù – condite da 6 gol e 18 assist –non si è mai risparmiato: esterno alto o basso, impiegato a destra o a sinistra, come centrale o interno in mediana.