Calcio | Milan-Pioli - addio a fine stagione | è ufficiale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un’altra panchina cambierà, ufficialmente, proprietario. Il binomioè giunto al capolinea, con il club rossonero che ha dato l’al tecnico che ao ha vinto uno scudetto rincorso da tempo dai meneghini. La società potrà annunciare, adesso, il successore dell’ormai ex allenatore con Paulo Fonseca che sembra essere il candidato numero uno alla sostituzione. Non si tratta di esonero, come da comunicato, ma di separazione consensuale tra le parti., il comunicato congiunto: non si tratta di esonero, ma di separazione consensuale (Crediti foto: ACFacebook)“ACe Stefanocomunicano che nella prossimanon proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Ilringrazia con affetto Stefano, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato ilstabilmente nelle più importanti competizioni europee.