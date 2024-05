Calcio Juniores Provinciale - risultati e marcatori della 30^ giornata

A metà secondo tempo la Virtus è passata in vantaggio ed al “Veneziani” il pubblico di casa ha avuto paura. Poi nel finale di gara il Monopoli ha pareggiato per l’1-1 finale. Il Monopoli resta in serie C, la Virtus Francavilla Fontana scende in D. noinotizie

Grosseto, 19 maggio 2024 – Il Grosseto batte 3-0 il Tau Altopascio in casa nella finale playoff del girone E di Serie D e si congeda nel modo migliore dai suoi tifosi. Una vittoria che non dà particolari vantaggi concretamente, ma che mette il team in pole position nell’eventualità di un ripescaggio in serie C. lanazione

A Cremona servirà un'impresa ma i giallorossi in questa stagione ne hanno compiute diverse. Le Aquile in trasferta hanno ottenuto finora il miglior bottino mai raccolto in cadetteria ... catanzaro.gazzettadelsud

"Sono felicissimo di essere qui ad Amsterdam. Insieme agli altri membri dello staff metteremo tutto il nostro cuore" nell'avventura. Sono le prime parole di Francesco Farioli come nuovo allenatore del ... ansa

Sessant'anni è una bella età per osservare il percorso compiuto e dare il giusto senso a ogni cosa. Marco Baroni è stato un buon calciatore ed è un buon allenatore: l'aggettivo non è superlativo, ma n ... gazzetta