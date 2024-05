Calcio - il Genoa batte il Bologna | Malinovksy e Vitinha decidono l’anticipo di Serie A

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilha sconfitto ilper 2-0 neldella 38ma giornata dellaA. Il Grifone è passato in vantaggio al 13? con Malinovsky su invito di Martin e poi ha raddoppiato al 59? con la rete di, bravo ad approfittare dell’assist di Gudmundsson. Gli ospiti non sono riusciti a reagire e hanno così il torneo con un ko. Ilha così concluso il campionato all’undicesimo posto. Il, che aveva già festeggiato la qualificazione alla Champions League, è al quarto posto ma rischia di subire il sorpasso da parte dell’Atalanta (a due punti di distacco ma con due partite ancora da giocare). Se la Dea dovesse superare i felsinei, l’Italia avrà soltanto cinque squadre in Champions League e la Roma dovrà accontentarsi dell’Europa League. .

Thiago Motta Milan: l'allenatore ringrazia il Bologna, poi svela la sua IDEA per il futuro - Thiago Motta, accostato anche alla panchina del Milan, ha parlato così a Sky del suo futuro nel pre di genoa bologna Le parole di Thiago Motta, accostato anche alla panchina del Milan, a Sky sul suo ...

