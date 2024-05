CALCIO ECCELLENZA Cava Ronco - raffica di conferme | fra i pali Carroli per il quarto anno

(Di venerdì 24 maggio 2024)c’è. Ilha reso noto che è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il 27enne gigante di Solarolo. Quindi, allontanate le sirene di mercato, il forte numero uno difenderà la porta biancorossa per la quarta stagione consecutiva. "Sono onorato dell’attestato di stima da parte della società – ha commentato a caldo lo stesso, come riporta la nota del club –, ora il mio dovere sarà quello di continuare a fornire alla squadra un contributo positivo dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Sono convinto – la sua chiosa – che ci siano tutti i presupposti per fare bene e toglierci delle belle soddisfazioni, poi starà a noi giocatori avere fame e la giusta mentalità". Non solo Riccardo. Vestirancora biancorosso anche i difensori Denis Melandri, Pietro Delvecchio e Alex Pascucci, i centrocampisti Erik Stucchi, Matteo Parlanti e Paolo Rabiti, nonché l’attaccante Lorenzo Martoni.

Triplice fischio sulla carriera da calciatore di Davide Fantinelli. Il 29enne ormai ex difensore nonché capitano del Cava Ronco, tra i principali artefici della tranquilla salvezza dei forlivesi in Eccellenza, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, dopo tre stagioni in biancorosso e una lunga militanza nel sottobosco dei dilettanti. sport.quotidiano

Un'altra stagione con il Futball Cava Ronco per Lorenzo Martoni - Un'altra stagione con il Futball cava ronco per Lorenzo Martoni - Sarà il terzo anno in biancorosso per il giovane classe 2003 che nella sua avventura tra le fila dell’Fcr ha raccolto trenta presenze condite da cinque reti ... forlitoday

Calcio Eccellenza, continua il matrimonio di Alex Pascucci con il Futball Cava Ronco - Calcio Eccellenza, continua il matrimonio di Alex Pascucci con il Futball cava ronco - Per lui sarà la terza stagione tra le fila dei biancorossi, dove finora ha totalizzato quattro reti e ben cinquanta presenze ... forlitoday

Calcio femminile. Torneo di ragazze oggi all’Antistadio 1 - Calcio femminile. Torneo di ragazze oggi all’Antistadio 1 - Si svolge oggi il torneo di calcio 'Primavera' per Esordienti femminili all'Antistadio 1 di via Campo di Marte 38, con partite tra diverse squadre. Il cava ronco annuncia Mattia Rossi come vice allena ... msn