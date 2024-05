Calcio | Costa Rica Navas annuncia addio all' attività internazionale

Davide di Fidenza è tornato in gioco a La ruota della fortuna dopo aver fatto ricorso al programma. Ha fatto presente che chi lo aveva sorpassato, Sabrina, aveva in realtà sbagliato a dare la risposta decisiva. Gerry Scotti ha spiegato l'accaduto nella puntata di ieri, 23 maggio. fanpage

Delitto dell’armadio, un testimone rompe il silenzio dopo 30 anni: “Vidi un uomo davanti a casa sua, in mano aveva una busta di plastica” - Delitto dell’armadio, un testimone rompe il silenzio dopo 30 anni: “Vidi un uomo davanti a casa sua, in mano aveva una busta di plastica” - “Chi l’ha visto” torna con nuovi elementi sul delitto della “ donna nell’armadio”, l’omicidio irrisolto di Antonella Di Veroli che fu trovata cadavere nell’armadio della sua casa romana, in via Domen ... ilfattoquotidiano

A Cianciana il padre che ha accoltellato i figli ha rischiato il linciaggio: la reazione di Daniele Alba - A Cianciana il padre che ha accoltellato i figli ha rischiato il linciaggio: la reazione di Daniele Alba - dopo aver accoltellato i suoi due figli e la moglie a Cianciana, Daniele Alba ha subito un tentativo di linciaggio: cosa è successo giovedì 23 maggio 2024. notizie.virgilio

Palermo, dopo più di due anni ai domiciliari è assolto dalle accuse di violenza su minori e pedopornografia: “Fu scambio di persona” - Palermo, dopo più di due anni ai domiciliari è assolto dalle accuse di violenza su minori e pedopornografia: “Fu scambio di persona” - Ha trascorso 15 mesi ai domiciliari con accuse pesantissime. Ora, a più di cinque anni dall'arresto, la Corte d'Appello ha confermato la sua totale assoluzione ... ilfattoquotidiano