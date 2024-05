Calcio | Bournemouth Tiago Pinto è il nuovo direttore sportivo

La Roma ha scelto il nuovo direttore sportivo: dal Nizza arriva Ghisolfi: la conferma del presidente della squadra francese La Roma ha trovato il suo nuovo direttore sportivo: dal Nizza infatti arriverà Ghisolfi. I giallorossi potranno così iniziare a lavorare sul mercato per dare a De Rossi i rinforzi per la prossima stagione. calcionews24

La nomina ufficiale di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo della Roma. Tutti i dettagli in merito La Roma ha ufficializzato la nomina di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo. COMUNICATO – «L’AS Roma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. calcionews24

Convienesaperlo (anche a scuola) 2.0, oltre mille partecipanti al concorso organizzato da AGCM - Convienesaperlo (anche a scuola) 2.0, oltre mille partecipanti al concorso organizzato da AGCM - Si è conclusa con la premiazione degli studenti vincitori del concorso la campagna di comunicazione #convienesaperlo (anche a scuola) 2.0, organizzata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer ... blitzquotidiano

Marsilio: 'Cartoons on the bay' festival che valorizza l'Abruzzo - Marsilio: 'Cartoons on the bay' festival che valorizza l'Abruzzo - roma, 24 mag. (askanews) - "Presentiamo a roma nella sede della Rai con grande soddisfazione la nuova edizione di 'Cartoons on the bay', a detta anche del direttore artistico, una delle migliori edizi ... affaritaliani

L'ex Roma Tiago Pinto va al Bournemouth. E Zaniolo si toglie un sassolino dalla scarpa - L'ex roma Tiago Pinto va al Bournemouth. E Zaniolo si toglie un sassolino dalla scarpa - Sorride Nicolò Zaniolo, uno che da Tiago Pinto era stato criticato. L'esterno oggi al Galatasaray ha ripubblicato infatti un articolo ... tuttonapoli