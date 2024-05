Calcio Allenatori | Pelonara resta a Monsano come Sbaffo all’Atletico 2008 - volti nuovi per Sampaolese e Poggio San Marcello

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra conferme eannunci c’è tanto movimento. Al posto di Lorenzo Togni Gionata Moretti, di Francesco Bedetti Diego Radicioni VALLESINA, 24 maggio 2024 – Altrre conferme ed altriper le panchine di Prima, Seconda e Terza Categoria dei club della Vallesina. Allaè questione di ore e poi avremo l’ufficialità di Gionata Moretti che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria. L’ex Monserra subentra a Lorenzo Togni, nei giorni scorsi annunciato dal Castelbellino. Valentino, Filippo Piattella, Andrea Benedetti In Seconda ilha riconfermato Valentinomentre in Terza l’Atletico, club filottranese, Simone. SimoneEntrambi hanno lavorato bene e le società hanno accelerato i tempi per assicurare un altro anno di collaborazione. Soprattutto a Filottrano il cingolanoha ricevuto la gratitudine del suo lavoro dal presidente Giuliano Baldezzi e da tutta la società.

Spazio, le nuove spettacolari immagini del telescopio europeo Euclid - Spazio, le nuove spettacolari immagini del telescopio europeo Euclid - Milano, 24 mag. (askanews) – Quelle che state vedendo sono le nuove, spettacolari, immagini scattate dal telescopio spaziale europeo Euclid, in orbita nel punto lagrangiano L2 cioè una regione dello S ... askanews

Sacchi cerca il terzo mandato Cappelletti per la svolta - Sacchi cerca il terzo mandato Cappelletti per la svolta - Due liste si confrontano alle elezioni. Luigi Cappelletti scende in campo per la prima volta e sfida il sindaco Mattia Sacchi. Cappelletti, 40enne imprenditore forestale, si presenta con la lista civi ... laprovinciapavese.gelocal

Giro d'Italia, l'ultima battaglia sul Monte Grappa. Nella tappa finale da Alpago a Bassano, la storica salita sarà affrontata due volte - Giro d'Italia, l'ultima battaglia sul Monte Grappa. Nella tappa finale da Alpago a Bassano, la storica salita sarà affrontata due volte - Saranno 184 chilometri di puro spettacolo, dall’Alpago a Bassano del Grappa. È la tappa regina del Giro d’Italia che scatterà sabato dal bellunese con 115 km nella ... ilgazzettino