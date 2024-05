Calcio a 5 Serie C1 - per lo Jesi il ritorno del play-off contro l’X Martiri | si parte dal 2-2 dell’andata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si ridal 2-2: al termine dei 40 minuti regolamentari, in caso di ulteriore parità si andrà a supplementari ed eventuali rigori. Si gioca domani alle 16.00 alla Palestra Carbonari. Mister Pieralisi: “Dobbiamo gestire le emozioni della sfida”, 24 maggio 2024 – Loè alla vigilia dell’ennesima partita fondamentale della stagione 2023-2024 inC1. Domani sabato 25 maggio alle ore 16.00 alla Palestra Carbonari, infatti, i ragazzi di Gabriele Pieralisi affrontano l’XFerrara, per ildella semifinale dei-off nazionali, dopo il 2-2 di una settimana fa in terra ferrarese. In caso di ulteriore parità al termine dei 40 minuti regolamentari, si andrà ai supplementari e ad eventuali rigori. Sarà l’ultima partita, inoltre, alla Palestra Carbonari prima dei lavori di ristrutturazione che partiranno proprio lunedì 27 maggio e renderanno non fruibile la palestrana fino almeno al mese di settembre.