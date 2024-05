Cala il sipario L’ultimo allenamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con l’odierno, possiamo finalmente porre le parole fine sulla stagione 2023/2024 del Pisa Sporting Club. Un ultimotutti insieme, quindi un futuro, a oggi con molte più ombre rispetto a quante siano le luci. Una stagione terminata due settimane fa, prolungata in maniera quasi "punitiva", fino alla durata di quello che era l’obiettivo stagionale, i playoff, non raggiunti dopo un percorso di avvicinamento che ad aprile aveva fatto credere di aver reso possibile il risultato. Una stagione durata un dieci mesi, dalla "non-presentazione" di Kolarov, seguita da quella di Alberto Aquilani, e con dentro di tutto. Rovetta, l’amichevole con il Como, la presentazione in grande stile all’Arena Garibaldi con il ritorno di Andrea Barberis. Un mercato in pompa-magna, l’eliminazione a testa alta dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, quindi il campionato. La partenza che ha rappresentato croce e delizia, con l’ambiziosa vittoria al "Ferraris" di Genova e il grave infortunio di Matteo Tramoni.