Cagliari Fiorentina | prove per la FINALE di Conference - la VIOLA ha due giocatori pronti ITALIANO costretto a ricorrere alla panchina per VINCERE

(Di venerdì 24 maggio 2024), voti e pagelle della Gazzetta dello Sport: Gonzalez e Bonaventuraper laUna vittoria ottenuta in extremis, con un ribaltone dal 2-1 al 2-3, che regala la certezza dellaLeague, che potrà scalare di competizione e passare in Europa League se riuscirà alacon l’Olympiacos. Per .

VERSO ATENE CON FIDUCIA "EUROPEA", STAVOLTA IL FINE GIUSTIFICA ANCHE I MEZZI - VERSO ATENE CON FIDUCIA "EUROPEA", STAVOLTA IL FINE GIUSTIFICA ANCHE I MEZZI - Obiettivo centrato: la fiorentina conquista 3 punti che significano Europa per il terzo anno consecutivo (per ora sicura la conference grazie all'ottavo posto) e andare ad Atene in fiducia e ... firenzeviola

Allo spazio estivo Atollo di Firenze arrivano i ritmi di Napoli Segreta - Allo spazio estivo Atollo di Firenze arrivano i ritmi di Napoli Segreta - Sabato 25 maggio in concerto un progetto musicale che unisce musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai cliché su Napoli ... intoscana

Fiorentina 3 punti per l'Europa, Cagliari saluta Ranieri - fiorentina 3 punti per l'Europa, Cagliari saluta Ranieri - L'eroe delle due isole: in Gran Bretagna una Premier, in Sardegna cinque miracoli, con tre promozioni e due salvezze. (ANSA) ... ansa