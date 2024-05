Buon compleanno ad Aurelio De Laurentiis! Oggi il presidente compie 75 anni

Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato da pochi minuti in Procura, a Roma, per essere interrogato nell’ambito dell’indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. ilfattoquotidiano

IL PRESIDENTE EMILIANO ALLA GIORNATA IN RICORDO DELLA STRAGE DI CAPACI IN CORTE D’APPELLO A BARI - IL presidente EMILIANO ALLA GIORNATA IN RICORDO DELLA STRAGE DI CAPACI IN CORTE D’APPELLO A BARI - Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenuto ... omertà in terra di Capitanata ad Arcangela Petrucci e Maria Anna Ciavarella, vedove di aurelio e Luigi Luciani, gli agricoltori ... ilikepuglia

De Laurentiis compie gli anni: gli auguri social del Napoli - De Laurentiis compie gli anni: gli auguri social del Napoli - Il presidente del Napoli aurelio De Laurentiis, impegnato nella rifondazione del Napoli, compie oggi 75 anni. Giorno speciale per lui, sui social il club azzurro lo ha celebrato così: "Compleanno ... corrieredellosport

De Laurentiis riceve la notizia più bella. Ora i tifosi attendono un "regalo" - De Laurentiis riceve la notizia più bella. Ora i tifosi attendono un "regalo" - aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, può festeggiare serenamente il suo compleanno nonostante una stagione da dimenticare. areanapoli