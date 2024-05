Buon compleanno 50 special | la canzone compie 25 anni e Cremonini ‘riabbraccia’ la vespa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 – ‘Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi’. 25fa Cesaree i Lunapop facevano scoprire all’Italia la spensieratezza della giovinezza durante l’estate, meglio se con una. 50glie torna in radio per festeggiare l’versario insieme a tutti gli appassionati. Ladei Lunapop suonerà sui principali network italiani tra le ore 10 e le ore 12 di lunedì 27 maggio. "Le radio italiane vi daranno ilgiorno passando lache coincide con il mio esordio – l’annuncio di Cesaresui social, con tanto di video in sella alla stessadel videoclip originale – ma che in realtà appartiene a tutti e unisce più generazioni intorno alla musica da quel giovedì 27 maggio 1999 che non possiamo scordare, perché ci riporta a un’estate tra le più felici della nostra vita”. Il disco Quando uscì lasi era ad un passo dal nuovo millennio, i social network erano ancora lontani, i negozi di dischi ancora il punto di ritrovo di milioni di giovani del pianeta.