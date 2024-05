Budapest - Salis in udienza senza catene

(Di venerdì 24 maggio 2024) 11.00 Terzanel tribunale diper Ilaria, che per la prima volta è giuntae manette. Si è fatta strada in una grande folla, sopratutto stampa italiana e amici, accompagnata dal padre Roberto. Laè accusata di aver partecipato ad aggressioni ai danni di militanti di estrema destra. Il giudice Josef Szos ha rivelato l'indirizzo dove sta scontando i domiciliari. "L'indirizzo non dovrebbe essere rivelato, anzi protetto e non va inserito nel verbale", ha detl'avvocato della, Gyorgy Magyar.

Ilaria Salis, a processo in Ungheria per lesioni personali, si sorprende della gentilezza degli agenti di polizia che adesso l’aiutano addirittura a spostare le borse dalla cella "con poca aria" fino al portone del carcere magiaro di Gyorskocsi Ucta. quotidiano

Ilaria Salis, il giudice rivela a processo il suo domicilio. Proteste del padre per paura di ritorsioni: “Dobbiamo fare qualcosa” - Ilaria salis, il giudice rivela a processo il suo domicilio. Proteste del padre per paura di ritorsioni: “Dobbiamo fare qualcosa” - È arrivata in tribunale per la prima volta in taxi, senza catene, accompagnata dal padre dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari. Ma nel giorno della nuova udienza del processo ungherese a Ilaria S ... ilfattoquotidiano

Ilaria Salis in tribunale senza catene. La prima richiesta dopo i domiciliari - Ilaria salis in tribunale senza catene. La prima richiesta dopo i domiciliari - Alla fine la cauzione è arrivata in tempo e Ilaria salis è comparsa per la prima volta in tribunale a budapest senza catene a mani ... iltempo

Il video di Ilaria Salis per la prima volta senza le manette nel tribunale di Budapest: la voce dell'attivista - Il video di Ilaria salis per la prima volta senza le manette nel tribunale di budapest: la voce dell'attivista - Venerdì 24 maggio Ilaria salis è apparsa in tribunale a budapest senza manette o catene alle caviglie, per la prima volta da quasi un anno e mezzo. Oggi è prevista la terza udienza del processo a ... notizie.virgilio