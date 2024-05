Brescia - rider accerchiato e picchiato da una baby gang in piazza Vittoria Salvini | Vigliacchi senza vergogna

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 –preso a calci da un gruppo di ragazzini. È accaduto in, a, ma non è chiaro a quando risalga l’accaduto. Di certo c’è un video, condiviso più volte sui social, che immortala la violenza. Le immagini mostrano un fattorino di una nota compagnia di consegna di cibo che viene primae poi buttato a terra. Infine, preso a calci e pugni dalla. Poi, si vede che in suo aiuto intervengono due uomini. Uno, anche lui fattorino, riesce ad allontanare due ragazzi della banda, l'altro, invece, viene aggredito da altri due giovanissimi. Lasi sarebbe, poi, allontanata facendo perdere le sue tracce. Il video è stato rilanciato su Instagram dal consigliere comunale Fabio Rolfi a: “Inennesima accesa discussione in merito a chi avrà l’onore di pagarci le pensioni. Il problema dellaovviamente rimane il Bigio” Lo stesso ha fatto il vicepremier Matteoche ha commentato: “

Spendere 368mila euro comprando Gratta e vinci senza vincerne uno solo. È questa la storia di un ex ludopatico portata al pubblico attraverso un flash mob organizzato sabato nel centro di Brescia dal Consorzio Acrobati. Un’immensa montagna di Gratta e vinci, conservata negli anni in un armadio di casa dallo sfortunato giocatore, è stata posizionata a terra tra le bancarelle del mercato con un’eloquente domanda scritta a terra: “Sicuri che è così facile vincere facile?”. ilgiorno

Brescia, 30 aprile 2024 – Arrestato per violenza sessuale su minore: sabato sera, verso le 20, nel centro di un paese del Bresciano, un ragazzo di 19 anni avrebbe abusato di una bambina di appena 5 anni, di origini straniere. ilgiorno

