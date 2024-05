Bradisismo - Musumeci | Scelte urbanistiche folli per far voti Della Ragione | Non siamo terra di abusivi

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto alle dichiarazioni del ministro Musumeci riguardo il rischio sismico nei Campi Flegrei, sottolineando l’importanza di non cadere nella demagogia o nel ridicolo. teleclubitalia

Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo cercando di capire se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volesse delocalizzare, che dice ‘non vogliamo più stare qui’. Il governo deve sostenere questa scelta, accompagnarla o girarsi dall’altra parte? È un’ipotesi che non mi sembra da sottovalutare, ci stiamo ragionando: stasera abbiamo posto il tema al centro dell’agenda”. anteprima24

Alle ore 8.18 ancora un sisma di magnitudo 2.0 si è prodotto in mare a Via Napoli a 2.5 km di profondità. Ricevo e pubblico il comunicato stampa dell’On. Caso: “Troviamo inaccettabile che si faccia propaganda elettorale per le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema bradisismo.

ilblogdigio