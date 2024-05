Boxe - la campionessa WBA dei supergallo Erika Cruz positiva al doping

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un altro caso di positività alnelladopo quello di Ryan Garcia. Ladel mondo dei pesiWba, la messicana‘Dinamita’, è stata trovataal controllo antidel match disputato lo scorso 11 maggio ad Aguascalientes contro l’argentina Nazarena Romero, terminato in parità. Dall’esame delle urine sono emerse tracce di Stanozololo (steroide derivato del testosterone, utilizzato per il potenziamento muscolare). Se le controanalisi confermeranno la positività della, la messicana rischia una lunga squalifica oltre che la perdita della cintura mondiale in suo possesso. SportFace. .

