Borsa: Milano apre in ribasso, Ftse Mib -0,67% - Borsa: Milano apre in ribasso, ftse Mib -0,67% - Avvio in calo per Piazza Affari: il primo indice ftse Mib segna un ribasso dello 0,67%, l'ftse All share una discesa dello 0,69%. (ANSA). (ANSA) ... ansa

Borsa: Europa verso avvio al ribasso, pesano timori Fed su tassi - Borsa: Europa verso avvio al ribasso, pesano timori Fed su tassi - 24 mag - Si preparano a un'apertura al ribasso le Borse europee, in scia al calo di ieri di Wall Street e alla debolezza dell'Asia (Tokyo -1,1%). I future sull'EuroStoxx 50 segnano cosi' una flessione ... borsaitaliana