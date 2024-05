(Di venerdì 24 maggio 2024) Indell' avvio dii mercati azionari del Vecchio continente restano in leggero ribasso. Lapeggiore è quella di Madrid, che cede lo 0,9%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale, con Londra che scende dello 0,4%. Francoforte eperdono lo 0,3%, mentre Parigi è limata dello 0,1%. Gli operatori sembrano guardare sempre ai programmi del taglio dei tassi da parte di Federal reserve e Bce, ora visti in frenata, ma i mercati scontano anche l'onda lunga dei forti cali sui listini azionari asiatici e dell'area del Pacifico. Lo spread Btp-Bund resta calmo a quota 130 punti base, mentre il prezzo del gas è in calo di oltre due punti percentuali sotto i 35 euro al Megawattora, scendendo così sotto i massimi dalla fine del dicembre scorso registrati nelle giornate precedenti. In questo clima in Piazza Affari, tra i titoli principali, il peggiore è Interpump, che cede l'1,9%, con Mps in calo dell'1,7% e Tim dell'1,5%.

Le Borse europee consolidano il rialzo (Francoforte +0,43%, Parigi +0,48%, Londra +0,23%, Madrid +0,18%) a metà giornata con l'unica eccezione di Milano (Ftse Mib -1,4% a 34.902) su cui pesa lo stacco della cedole di 21 big che incidono per l'1,42 per cento. quotidiano

Le Borse europee avviano la seduta in calo, in vista del discorso del presidente della Bce, Christine Lagarde, all'evento Esma sul mercato dei capitali in Ue. L'attenzione degli investitori si concentra su eventuali indicazioni circa il taglio dei tassi d'interesse. quotidiano

Borsa: Milano (-0,3%) debole con l'Europa in attesa Wall street - borsa: Milano (-0,3%) debole con l'Europa in attesa Wall street - In attesa dell' avvio di Wall street i mercati azionari del Vecchio continente restano in leggero ribasso. La borsa peggiore è quella di Madrid, che cede lo 0,9%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo ... ansa

Borsa Milano, cautela in attesa Wall Street, vendute banche, bene Maire, Raiway - borsa Milano, cautela in attesa Wall Street, vendute banche, bene Maire, Raiway - MILANO (Reuters) - Piazza Affari recupera dai minimi, ma si muove sempre in territorio negativo a conclusione di una ottava in lettera per i mercati azionari. Dopo il crollo di Wall Street ieri, oggi ... it.investing

Borsa: l'Europa fiacca attende banche centrali, Milano -0,4% - borsa: l'Europa fiacca attende banche centrali, Milano -0,4% - La borsa più pesante resta Madrid, che cede lo 0,7%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale. Dopo una fiammate di vendite che ha portato a un calo anche superiore al punto percentuale ... ansa