Borsa | l' Europa parte debole - Londra -0,7%

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in negativo in avvio di giornata: le Borse di Amsterdam e Francoforte sono in ribasso dello 0,8%, conin calo dello 0,7%. La più pesante innza è Madrid, che cede un punto percentuale, mentre Parigi perde lo 0,5%. .

Avvio di seduta debole per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,16% a 8.128 punti e Londra lo 0,55% a 8.369 punti. Poco mossa Francoforte ( +0,03% a 18.731 punti), in calo Madrid (-0,11% a 11.322 punti). . quotidiano

Chiusura incerta per le Borse europee, frenate dallo scatto a maggio degli indici Pmi Usa, che fotografano un'economia in salute e non lasciano presagire un taglio dei tassi a breve da parte della Fed. Londra ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,37%, Francoforte è salita dello 0,06% e Parigi dello 0,13%. quotidiano

Borsa chiusura 23 maggio: Nvidia vola (+10%) e trascina il Nasdaq. Milano e l’Europa sulla parità - borsa chiusura 23 maggio: Nvidia vola (+10%) e trascina il Nasdaq. Milano e l’Europa sulla parità - Il boom di Nvidia ha subito avuto effetti rialzista su tutto l'high tech americano e il Nasdaq se ne è avvantaggiato. Deboli invece i listini europei, vendite sulle utilities ... firstonline.info

