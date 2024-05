Borsa | l' Asia cede con manovre militari cinesi - Hong Kong -1,3%

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico tutti negativi con la Cina che ha lanciato pesantiattorno a Taiwan dopo l'insediamento del nuovo presidente dell'isola Lai Ching-te. Ladi Tokyo, che guarda anche ai prezzi al consumo di base del Giappone che sono aumentati del 2,2% in aprile rispetto all'anno prente,in chiusura l'1,2%,l'1,3%, con i listiniin calo più contenuto. In ribasso dell'1,2% Seul e di un punto percentuale Sidney. Incerti i future sull'avvio dei mercati europei. .

Arriva il salva Borsa per il mercato dei capitali italiano - Il Mef pensa a un fondo d'investimento per sostenere le Pmi quotate e cercare di vivacizzare il mercato azionario.

Taiwan, Pechino: le esercitazioni sono un test della 'presa del potere' - La Cina ha affermato oggi che le esercitazioni militari in corso attorno a Taiwan stanno testando la capacità di Pechino di prendere il potere sull'isola.