Borrell a Firenze | Riconoscere Palestina non è antisemitismo o pro Hamas

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lo ha detto JosepFontelles, Alto Rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice presidente Commissione europea, intervenendo aalla conferenza The State of the Union, organizzata dall'Istituto universitario europeo L'articolo proviene daPost. .

Josip Borrell in visita alle Gallerie dell'Accademia - Josip borrell in visita alle Gallerie dell'Accademia - Il direttore della Galleria dell’Accademia di firenze, Cecilie Hollberg ha accolto Josep borrell, alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari ... gonews

Josep Borrell in vista alla galleria dell'Accademia - Josep borrell in vista alla galleria dell'Accademia - Il direttore della Galleria dell’Accademia di firenze, Cecilie Hollberg ha accolto Josep borrell, alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e vicepresidente della Commissione ... firenzetoday

Borrell, "per la Palestina soluzione politica o non c'è soluzione" - borrell, "per la Palestina soluzione politica o non c'è soluzione" - Così l'alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep borrell, intervenendo a State of the Union in Palazzo Vecchio a firenze. Lunedì a Bruxelles si terrà il Consiglio Affari Esteri mentre ... ansa