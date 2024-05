BOOM! Myrta Merlino si allunga di una settimana Pomeriggio 5 chiude il 14 giugno

(Di venerdì 24 maggio 2024)5 (Mediaset) Una manciata di puntate in più perCinque. Possiamo anticiparvi che il contenitore pomeridiano di Canale5 concluderà la stagione 2023/2024 più tardi rispetto al calendario iniziale (7).farà calare il sipario sul programma venerdì 14. Oggi Canale5 ha invece salutato Uomini e Donne; laprossima è fissata la fine di Forum. .

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Pomeriggio 5 addio Myrta Merlino: verso Rete 4 e un nuovo talk politico? Cesara Buonamici potrebbe dire di no. | Articolo originale scritto da MisterMovie. mistermovie

Non sarà certamente un’esperienza da ricordare quella di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Subentrata l’estate scorsa a Barbara d’Urso, la quale aveva sostanzialmente fatto nascere il programma, la nuova conduttrice del talk show si è ritrovata prima in un mare di critiche e poi un netto calo di spettatori. anticipazionitv

Pomeriggio 5, che colpo di scena: Cesara Buonamici rifiuta la conduzione - pomeriggio 5, che colpo di scena: Cesara Buonamici rifiuta la conduzione - pomeriggio 5, Cesara Buonamici non sarebbe convinta di accettare l’incarico Grandi cambiamenti in vista per la prossima stagione televisiva di ... televisionando

Mediaset: Myrta Merlino pronta a prendersi Zona Bianca, ma Cesara Buonamici tentenna su Pomeriggio Cinque - Mediaset: Myrta merlino pronta a prendersi Zona Bianca, ma Cesara Buonamici tentenna su pomeriggio Cinque - Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto ad affidare le chiavi di pomeriggio Cinque all’opinionista del GF, dirottando verso la politica la giornalista ... libero

Cesara Buonamici pronta a rifiutare la conduzione di Pomeriggio Cinque - Cesara Buonamici pronta a rifiutare la conduzione di pomeriggio Cinque - Cesara Buonamici potrebbe rifiutare di condurre la prossima edizione del rotocalco pomeridiano Alberto Dandolo è tornato sull'ultimo numero del periodico ... lanostratv