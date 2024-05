Bond sovrani green e sostenibili crescono nel primo trimestre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Neldi quest’anno è proseguita la forte crescita dei GSS, ovvero deiemessi dagli stati ed altre organizzazioni governative collegati agli obiettivi SDG che comprendono, Social, Sustainability e Sustainability-linked. Oltre 40 gli emittentiche hanno emesso questo tipo diper un valore di oltre 500 miliardi di dollari. È quanto emerge dall’ultimo report GSSs Market Trends di Mainstreet Partners, società londinese specializzata in strumenti ESG e dati di impatto. Il 2023 un anno record La performance deldi quest’anno segue un 2023 da record. Le emissioni di” lo scorso anno hanno totalizzato una cifra record di 160 miliardi di dollari, rappresentando una percentuale del 31% dei GSSemessi complessivamente nel 2023. La gran parte delle emissioni sono denominate in euro o in dollari, sia per la grandezza di questi mercati, che per il maggior interesse che l’Unione Europea, ad esempio, ha verso la transizione energetica e verso gli obiettivi climatici.