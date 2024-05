Bombe su Gaza - 10 morti e diversi feriti Netanyahu parlerà al Congresso Usa | Dimostrazione di sostegno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Dieci persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nella notte aCity, dove lehanno colpito un palazzo. Da Washington è stata diramata la notizia che presto il premieraldegli Stati Uniti. La visita segnerà “unamolto forte dial governo israeliano”, ha detto il presidente della Camera, Mike Johnson. Tre soldati americanidurante la costruzione di un molo galleggiante per portare aiuti umanitari ai palestinesi: uno è ricoverato in gravi condizioni. Segui la diretta qui sottosuCity: 10

Due milioni di euro in bombe e missili a Israele dall’Italia. In soli due mesi - Due milioni di euro in bombe e missili a Israele dall’Italia. In soli due mesi - Israele (Internazionale) Il nuovo rapporto di Altreconomia sui dati forniti dall'Agenzia delle Dogane: governo Meloni smentito, tra dicembre 2023 e gennaio 2024 l’export è quasi raddoppiato. Di Alba N ... ilmanifesto

Accelera l’avanzata su Rafah. Attacco pronto per il Libano - Accelera l’avanzata su Rafah. Attacco pronto per il Libano - Israele (Internazionale) Attesa la decisione della Corte internazionale di giustizia. Israele: «Nessun potere ci impedirà di perseguire Hamas a gaza». Di Michele Giorgio ... ilmanifesto

Gaza, il cibo come arma di guerra: sit-in in Piazza Duomo - gaza, il cibo come arma di guerra: sit-in in Piazza Duomo - Non possiamo dimenticare i 7 operatori internazionali uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione di cibo. Il cibo che è vita, sviluppo, tradizioni e convivialità, a gaza è diventato una ... valdinievoleoggi