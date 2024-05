Bombe e bombardini al Giro d' Italia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Uova e ciclismo è un solido e felice connubio fin dai tempi in cui Alfredo Binda – era il 1926 ed era, a dire il vero non und’ma undi Lombardia piovosissimo come questo2024 – tagliò traguardo da solo lasciando gli avversari a distanze da sveglia: il secondo e il terzo, per la precisione, Antonio Negrini ed Ermanno Vallazza, giunsero a 29 minuti. Un minuto in più del numero di uova fresche che il Trombettiere di Cittiglio si era bevuto durante il percorso. "Un colpetto al guscio sul manubrio e giù, a succhiare tutto insieme tuorlo e albume. Quando ero in fuga non avevo mica tempo di addentare panini…", spiegava anni dopo uno che i Giri li vinceva a mani basse, proprio come il Tadej. E chissà se, di questo passo, non arriverà pure il giorno che gli organizzatori della Corsa rosa pagheranno l’implacabile ciuffettino sloveno pur che non prenda parte alla gara… (non credo: lo pagheranno ancora di più e faranno dire ai venditori di pentole del carrozzone che ilè la più bella corsa del mondo).

Il Napoli sta seguendo con attenzione la situazione degli attaccanti in Europa, poiché Osimhen e uno tra Raspadori e Simeone andranno via. Tra i nomi, spunta l’ucraino del Girona Artem Dovbyk. Al momento è il capocannoniere della Liga, a quota 18 gol in 32 partite. ilnapolista

Nonno Atac compie 100 anni: l'ex tranviere Emilio Polidori festeggia con torta e candeline in giro sul tram storico - Nonno Atac compie 100 anni: l'ex tranviere Emilio Polidori festeggia con torta e candeline in giro sul tram storico - Una torta e un giro sul tram storico per festeggiare i 100 anni di «Nonno Atac». Un festeggiamento speciale per Emilio Polidori, ex tranviere dell'azienda dei trasporti di ... leggo

Atac, ex tranviere Emilio Polidori compie 100 anni: l'azienda lo festeggia con torta e giro in tram. «Mi ricordo ancora come si guida» - Atac, ex tranviere Emilio Polidori compie 100 anni: l'azienda lo festeggia con torta e giro in tram. «Mi ricordo ancora come si guida» - Una torta e un giro sul tram storico per festeggiare i cento anni di «Nonno Atac». Un festeggiamento speciale per Emilio Polidori, ex tranviere dell'azienda dei trasporti di Roma, ... ilmessaggero

Con le bombe in piazza esplode la galassia rossa - Con le bombe in piazza esplode la galassia rossa - Alla strage del '69 a Milano segue quella del '74 a Brescia. E intanto gli estremisti litigano fra loro Il cronista del Giornale che Egidio Sterpa, il caporedattore di Milano, aveva incaricato di istr ... ilgiornale