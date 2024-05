Bomba Sainz-Verstappen | il mercato della F1 si infiamma

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 24 maggio 2024): se il pilota spagnolo è alla ricerca di una nuova squadra per il prossimo anno, quello olandese presto potrebbe anche decidere di cambiare. Entrambi vogliono una sola macchina Carlosalla fine di questo Mondiale lascerà la Ferrari e come sappiamo è ancora senza macchina per l’anno prossimo. Max, che ha un contratto con la Red Bull fino al 2028, viste le beghe interne che ci sono state potrebbe anche decidere di salutare tutti e cambiare aria, magari nel 2026. E perché? Il motivo è presto spiegato da un lungo e articolato pezzo di formulapassion.it.(Lapresse) – Ilveggente.itA Imola, nello scorso fine settimana, sono iniziate a circolare in maniera anche abbastanza insistente delle voci secondo le quali la power unit migliore, in vista del 2026, sarà quellaMercedes. Non è una notizia a sorpresa, questa cosa si vociferava da un poco di tempo, ma più passa appunto il tempo e più sembra una cosa certa.