Bologna - le pagelle di CM | squadra in vacanz - lotta solo De Silvestri

(Di venerdì 24 maggio 2024) Genoa-2-0 Ravaglia 6: serata di gala per l'ex portiere della Sampdoria che torna titolare in quello che fu il suo stadio. Incolpevole su.

I TOP e i FLOP del match valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: le pagelle e i voti di Bologna Juventus I TOP – Per il Bologna è stato dominante Calafiori. Il possibile futuro juventino – ma quanto costerà in più dopo stasera? – scopre una vena da goleador con una doppietta. calcionews24

Bologna - Juventus: 3-3 Skorupski 6: nel primo tempo è uno spettatore non pagante, nel secondo invece sono tre i gol che per un motivo o pe. calciomercato

Genoa, le pagelle di CM: Malinovskyi gioca a biliardo, Gudmundsson inventa per Vitinha - Genoa, le pagelle di CM: Malinovskyi gioca a biliardo, Gudmundsson inventa per Vitinha - Genoa-bologna 2-0 Leali 6: passerella meritata per il numero 12 rossoblù che si fa trovare pronto nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Litiga un. calciomercato

VOTI fantacalcio Genoa-Bologna: Vitinha il migliore! Riecco Malinovskyi, Gudmundsson garanzia - VOTI fantacalcio Genoa-bologna: Vitinha il migliore! Riecco Malinovskyi, Gudmundsson garanzia - Voti fantacalcio Genoa bologna 38^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita Clicca qui e scopri di più ... fantamaster

Formula 1, rubato a Imola dopo il Gran Premio il bandierone della Ferrari: «Un pezzo di cuore che se ne va» - Formula 1, rubato a Imola dopo il Gran Premio il bandierone della Ferrari: «Un pezzo di cuore che se ne va» - Grande 17 metri per 21, di proprietà di un club bergamasco, era esposto alla curva Tosa. Portava le firme di numerosi piloti del Cavallino (Raikkonen, Alonso, Massa e Leclerc). Fu sventolato nel 2013 ... corrieredibologna.corriere