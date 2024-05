Bologna - ex vigilessa uccisa ad Anzol - ipotesi omicidio premedita -o, il Gip | Gualandi aveva già in mente di uccidere Sofia Stefani

L’ex comandante della polizia locale Giampiero Gualandi «aveva già in mente l’omicidio» della collega Sofia Stefani, con cui aveva avuto una relazione, quando il 16 maggio si è diretto nella sua stanza al comando di polizia di Anzola, in provincia di Bologna. open.online

Quando il 16 maggio Sofia Stefani (la 33enne ex vigilessa uccisa da un colpo partito dalla pistola di Giampiero Gualandi) è arrivata al comando della polizia locale di Anzola, lei e Giampiero Gualandi si sono chiusi in una stanza e lui aveva "già in mente l'omicidio".

tg24.sky