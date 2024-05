Bolloli | premierato e autonomia - i vescovi fanno politica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non saremo noi qui a dire se la Chiesa si allontana dalla sua missione quando decide di esprimersi su argomenti di attualità, anche perché lo prevede il Concilio Vaticano II e le situazioni in cui ihanno esercitato il diritto a esternare la propria dottrina sociale sono ormai all'ordine del giorno. Registriamo, però, un fatto: l'assemblea generale della Cei che si è appena riunita a Roma ha segnato una presa di posizione chiara e non imparziale in merito alle riforme cardine del governo Meloni. Sudifferenziata, ila pensano come il Partito democratico (prima che alcuni amministratori del Pd cambiassero idea sull', ça va sans dire). Basta sentire le parole pronunciate ieri dal cardinale Matteo Zuppi, arrivate a poco più di due settimane dal voto per le Europee, quindi in piena campagna elettorale. Sull'differenziata il presidente della Cei ha dichiarato che è un tema che preoccupa non solo idel Sud, ma di tutta Italia.