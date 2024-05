(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, a. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito all’esplosione avvenuta all’interno di un box. Dalle prime informazioni sembra che la deflagrazione sia stata causata dalladi unparcheggiato all'interno dell’autorimessa. Rozzano - Una forte esplosione ha svegliato i residenti di via 8 ottobre. Bruciate due auto nei box. Nella foto i vigili del fuoco al lavoro Per Stimolo - Cerri - Foto MDF Sul posto sono presenti quattro mezzi del comando con una ventina di uomini impegnati per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento non è stato segnalato alcun ferito. I pompieri stanno anche mettendo in sicurezza l’area, accertando che l’esplosione non abbia causato danni ad accessori e masserizie custodite nel garage, oltre a intaccare i locali vicini. .

Allerta rossa per il meteo in Lombardia, a Bollate scuole chiuse domani, martedì 21 maggio. Un messaggio diramato poco fa dall’Amministrazione comunale di Bollate e diffuso attraverso i canali telematici, social, web, e messaggistica, segnala che “In seguito all’ “allerta rossa” emessa dal Servizio Protezione Civile di Regione Lombardia, nel Comune di Bollate, solo per [.. ilnotiziario

Allerta rossa per il meteo in Lombardia, a Bollate scuole chiuse domani, martedì 21 maggio. AGGIORNAMENTO: Anche a Novate Milanese domani scuole chiuse Un messaggio diramato poco fa dall’Amministrazione comunale di Bollate e diffuso attraverso i canali telematici, social, web, e messaggistica, segnala che “In seguito all’ “allerta rossa” emessa dal Servizio Protezione Civile di [.. ilnotiziario

Bollate, esplode la batteria del monopattino: incendio in un box - bollate, esplode la batteria del monopattino: incendio in un box - bollate, 24 maggio 2024 – Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, a bollate. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito all’esplosione avvenuta all’interno di un box. Dalle prime ... ilgiorno

Monopattino elettrico esplode nel box - Monopattino elettrico esplode nel box - Esplosione a bollate (Milano) in un box. È successo venerdì pomeriggio in via Montrasi al civico 1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco milanesi con 4 mezzi del comando provinciale e una ... milanotoday

Bollate, esplosione all’interno di un box: maxi intervento dei Vigili del fuoco - bollate, esplosione all’interno di un box: maxi intervento dei Vigili del fuoco - I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti oggi a bollate, in via Montrasi 1, per un'esplosione avvenuta all'interno di un box. L'esplosione sembra sia ... ilnotiziario