Bocce Rinascita da podio

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Bocciofiladi Villa Ceccolini di Pesaro, presieduta da Silverio Ruggeri, ha organizzato con successo la sesta edizione del Trofeo, gara per formazioni di coppia divisa nella competizione per atleti di categoria A e quella per atleti delle categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli si sono iscritte 26 formazioni nel torneo di categoria A e 130 in quello delle categorie inferiori. Nella categoria A vittoria per la coppia Piero Bonfigli-Simone Renzi (H.R. Villa Potenza) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-6 suMarco Caimmi-Gabriele Franceschetti (Castelfidardo). Terzo posto per un’altra coppia del Castelfidardo, quella padre-figlio composta da Silvano e Alex Girolimini che in semifinale avevano ceduto 12-5 a Bonfigli-Renzi. Quarto posto per Giacomo Alberici-Enrico Lisotta(Colbordolo), battuti in semifinale 12-8 da Caimmi-Franceschetti.