Bocce Dai nostri giocatori prove da applausi

(Di venerdì 24 maggio 2024) La coppia Piero Bonfigli-Simone Renzi (H.R. Villa Potenza) si è fatta valere alla Bocciofila Rinascita di Villa Ceccolini di Pesaro che ha ospitato la sesta edizione del Trofeo Rinascita (foto), gara per formazioni di coppia divisa nella competizione per atleti di categoria A e quella per atleti delle categorie BCD. Agli ordini del direttore Edo Valentini Mattioli si sono iscritte 26 formazioni nel torneo di categoria A e 130 in quello delle categorie inferiori. Nella categoria A vittoria per la coppia di Villa Potenza che in finale ha battuto 12-6 Marco Caimmi-Gabriele Franceschetti (Castelfidardo). Terzo posto per un’altra coppia del Castelfidardo, quella padre-figlio composta da Silvano e Alex Girolimini. Nella gara per le categorie BCD successo per Daniele Faccondini-Fabrizio Cardellini (Rinascita) che in finale hanno sconfitto 12-10 Marcello Iacomucci-Luciano Palazzi (Concordia Pesaro).

I Ferragnez mettono in vendita Villa Matilda, la casa extra lusso sul lago di Como acquistata quasi un anno fa Chiara Ferragni e Federico Maria Lucia – in arte Fedez – danno via un altro pezzo del patrimonio di famiglia. 361magazine

La favola finisce: Chiara Ferragni e Fedez mettono in vendita la villa sul lago di Como - La favola finisce: Chiara Ferragni e Fedez mettono in vendita la villa sul lago di Como - Chiara Ferragni e Fedez, coppia di influencer di fama internazionale, hanno deciso di mettere in vendita la loro splendida dimora sul lago di Como, acquistata appena un anno fa. Questa decisione segna ... informazione

In vendita la villa da sogno dei Ferragnez. L’avevano acquistata per 5 milioni di euro - In vendita la villa da sogno dei Ferragnez. L’avevano acquistata per 5 milioni di euro - Chiara Ferragni e Fedez decidono di vendere villa Matilda sul lago di Como, dimora acquistata un anno fa. La casa, simbolo della loro famiglia, è in vendita per una cifra riservata. quotidiano

Villa Matilda in vendita: la fine di un sogno per i Ferragnez - villa Matilda in vendita: la fine di un sogno per i Ferragnez - La villa, che prende il nome da Matilda, la cagnolina dell'influencer scomparsa il 29 luglio, era stata scelta come casa-vacanza dalla coppia. Dettagli della villa La villa, situata sulle sponde del ... informazione