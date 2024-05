Boato squarcia il silenzio | si ribalta una gru - feriti e paura in strada

(Di venerdì 24 maggio 2024) Deruta (Perugia), 24 maggio 2024 – Un tremendoe un camion-gru che crolla su un fianco.nella mattina di venerdì 24 maggio a Deruta, dove durante alcuni lavori il braccio meccanico ha ceduto insieme al camion. Due operai sono rimasti. Erano nel cestello dell’autogru e sono caduti, riportando diverse ferite. Il crollo è avvenuto intorno alle nove. Immediate le chiamate ai mezzi di soccorso da parte della gente della zona. Sono intervenuti il 118 con anche l’eliscoccorso Nibbio e due squadre dei vigili del fuoco. Che hanno provveduto a liberare le due persone rimaste incastrate nei rottami del cestello affidandoli poi alle cure del personale sanitario. La ricostruzione dell’incidente è affidata ai carabinieri. .

Sono state tre le scosse all’alba nella zona dei Campi Flegrei. La prima alle 3.48 con una magnitudo di 3.2, la seconda alle 5.53 di magnitudo 2.9 a una profondità di 1,4 km e la terza alle 6.45, come riporta l’Ingv. Le scosse sono state percepite anche a Napoli, in particolare al Vomero e al Centro Storico. open.online

Il terremoto ha bussato alle porte dei residenti dei Campi Flegrei, a Napoli, poco prima dell'ora di cena. La scossa di magnitudo 4.4. ed è la più forte registrata nell'area da quarant'anni. "Non possiamo vivere così, questa situazione va avanti da un anno e mezzo" dice la gente terrorizzata a Fanpage. fanpage

