BlockDAG sconvolge il mercato delle criptovalute - guadagnando $30,8M nella prevendita e attirando cripto whales dopo la quotazione di Retik Finance su LBank

PARIGI, 14 marzo 2024 /PRNewswire/ -- L'anno 2023 è iniziato con le prime acquisizioni di NFT da parte dei musei e si è concluso con un'altra corsa al rialzo sui mercati azionari e delle principali criptovalute. L'evento più importante nel campo delle criptovalute è in particolare il lancio da parte di BlackRock (il maggior asset manager del mondo) e di Fidelity di ETF investiti direttamente in Bitcoin (ETF spot su Bitcoin) autorizzati dalla SEC l'11 gennaio 2024. liberoquotidiano

Secondo un recente studio il 2,5 per cento della popolazione in Italia possiede criptovalute. Sono 1,5 milioni, infatti, gli italiani che operano nel mercato delle monete digitali, per un controvalore di circa 912 milioni di euro. ildenaro

Scommesse online e criptovalute sono due dei fenomeni che più segnano l’avanzare del digitale e di internet nelle prime decadi del nuovo millennio. Entrambe hanno rivoluzionato le nostre abitudini e convenzioni. Infatti, complici anche le restrizioni della pandemia da Covid 19, si è detto addio alle vecchie schedine giocate in una sala giochi per aprire account su i tanti siti di betting che si sono diffusi negli ultimi anni, conoscendo un trend inarrestabile di successo. nuovasocieta

I guadagni di Buckle non soddisfano le stime, le azioni calano - I guadagni di Buckle non soddisfano le stime, le azioni calano - Anche l'utile netto della società ha registrato un calo su base annua (YoY), attestandosi a 34,8 milioni di dollari, o 0,70 dollari per azione a livello base e 0,69 dollari su base diluita, rispetto ... it.investing

La Corte si schiera con la SEC nella causa contro l’influencer crypto Ian Balina - La Corte si schiera con la SEC nella causa contro l’influencer crypto Ian Balina - La Corte si schiera con la SEC nella causa contro l'influencer crypto Ian Balina, apri il link per saperne di più. cryptonomist.ch

Flipkart includerà Google come investitore nella sua nuova fase di finanziamento - Flipkart includerà Google come investitore nella sua nuova fase di finanziamento - La società indiana di vendita al dettaglio online Flipkart ha annunciato venerdì che durante la sua ultima fase di investimento, guidata da Walmart (WMT), anche Google (NASDAQ: GOOGL) parteciperà come ... it.investing