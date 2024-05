Blitz al Papeete della candidata alle Europee Soldo | Paga 850 euro e fattura 3 milioni all’anno Salvini difende interessi degli amici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)albeachelezionicon la lista Stati Uniti d’pa, Antonella, che in mattinata si è presentata con un gruppo di persone allo stabilimento balneare di Milano Marittima gestito dall’parlamentareLega Massimo Casanova, noto per l’assidua frequentazione del ministro Matteo. “I cittadinino, e le lobby si arricchiscono sempre più” ha dettomentre con un nastro bianco e rosso recintava una zona tra gli ombrelloni e le sdraio. Al posto dei classici teli da mare, delle bandierea ricordare che: “Chi comedice ‘menopa’solo glidi pochie invece, per fortuna, le istituzionirichiamano l’Italia a restituire le spiagge nazionali agli italiani. Uno stabilimento come questo,un canone mensile di 850circa 3. Ci sono regioni come questa, l’Emilia-Romagna, dove quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari, in alcuni comuni di queste regioni si arriva anche al 100%.