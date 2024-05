Bisantis | Convocati di Spalletti? Sono stupito per l’esclusione di Politano che potrebbe mancarci molto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giuseppe, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Piazza Affari”, trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Queste le sue parole:suidi“Idi? Qualche sorpresa c’è. La convocazione di Fagioli, penso sia un modo di dare fiducia al ragazzo. Non credo che entrerà nei 26. Posso capire la frustrazione di Locatelli. Arrivo a capire la scelta diper il ragazzo che è il futuro del calcio italiano. Non mi stupiscono le non convocazioni di Belotti e Immobile. Vedo che c’è qualcuno del suo Napoli ma mi hadi”. Barella sarà il perno del centrocampo azzurro secondo? “È uno degli insostituibili. Barella è il miglior centrocampista italiano. Bisogna capire anche Frattesi perché non ha giocato moltissimo all’Inter. Per il gioco dell’allenatore, però, può essereimportante.