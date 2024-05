Biden loda Sisi per l' impegno sui valichi per gli aiuti

(Di venerdì 24 maggio 2024) In una telefonata con Abdel Fattah Al-, Joeha discusso degli sforzi per il rilascio degli ostaggi e per affrontare la crisi umanitaria a Gaza, esprimendo il suo plauso per l'del presidente egiziano a permettere il flusso dell'assistenza umanitaria dell'Onu attraverso il valico di Karem Shalom e a riaprire il valico di Rafah. Lo rende noto la Casa Bianca. .

Usa. I dibattiti presidenziali fra Biden a Trump: alla ricerca del KO - Usa. I dibattiti presidenziali fra biden a Trump: alla ricerca del KO - SAN LUIS OBISPO (Usa). “Ho accettato un quarto dibattito presidenziale con il corrotto Joe biden”. Così Donald Trump ha confermato la sfida all’attuale presidente sui dibattiti che si terranno nel mes ... notiziegeopolitiche

Il nuovo redditometro dura un giorno. Meloni: “Ho visto il viceministro Leo, sospendiamo il decreto in attesa di approfondimenti” - Il nuovo redditometro dura un giorno. Meloni: “Ho visto il viceministro Leo, sospendiamo il decreto in attesa di approfondimenti” - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Il colpo di scena arriva in serata, con un video sui social in cui Giorgia Meloni annuncia di aver messo in 'stand-by' il decreto ministeriale firmato da Maurizio Leo, e ch ... ilfattoquotidiano