Benevento - varato il piano traffico per la festa di Santa Maria di Costantinopoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dell'annualedidi, in programma domenica 26 maggio, il tratto del viale Principe di Napoli compreso tra via San Giovanni di Dio e via Vittoria Veneto sarà chiuso alveicolare dalle ore 8:00 alle ore 12:30 con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata interessata dall'evento. Inoltre, a partire dalle ore 19:30 verrà attuata la temporanea deviazione delveicolare al passaggio della processione nel tratto del viale Principe di Napoli compreso tra piazza Colonna e piazza Bissolati.

ROMA – Tv2000, mercoledì 22 maggio a partire dalle 11.15, trasmette in diretta da Cascia le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Dal Viale del Santuario il Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Robert F. Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, seguito dalla Supplica e dalle Benedizione delle rose dal sagrato della Basilica di Santa Rita.

Bologna, 21 maggio 2024 - Ventidue maggio: santa Rita. Il 22 maggio si celebra, infatti, la memoria dalla santa umbra invocata per i miracoli impossibili. E ci si reca alla basilica di San Giacomo in piazza Rossini o alla parrocchia di Santa Rita per avere le rose benedette, simbolo della santa.

Di seguito un comunicato diffuso da Michele Genchi, presidente del comitato Santa Rita: UNA LUCE PER SANTA RITA FESTA IN ONORE DI SANTA RITA DA CASCIA Mercoledì 22 Maggio 2024 Parrocchia " Madre Della Divina Provvidenza " e Il Giardino di Santa Rita, Via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni ( Q.

Festa dei Salesiani. Messa, pranzo e stand con studenti e aziende - "Un momento di convivialità e ringraziamento per tutto ciò che si è vissuto durante l'anno scolastico, durante il quale ...

Nuovo logo, prime iniziative e artisti per la Festa dei Quattro Altari - TORRE DEL GRECO - Nuovo logo, prime iniziative e artisti che realizzeranno le opere pittoriche: sono le novità legate alla festa dei quattro altari 2024