Bellano - camion incastrato di traverso sulla Sp 62 | bloccata nella notte la provinciale

Un Tir di traverso ha bloccato la provinciale per oltre due tra Saronno e Ceriano Laghetto. Non un incidente ma una scelta mirata (e dissennata) del conducente, che ha provato a fare un’inversione a “U” sulla provinciale come se guidasse una Smart (manovra peraltro comunque vietata) e non un bestione di 20 metri.

ilnotiziario