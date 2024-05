Beautiful - anticipazioni 27 maggio | Sheila e Deacon si confrontano su Bill

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 24 maggio 2024)27va a “Il Giardino” a trovare. L’argomento di conversazione non può essere che27chiede ase sia sincera conLe cose si sono messe bene per: è diventato ufficialmente padrone de “Il Giardino”., che è andata a trovarlo dopo l’ennesima avventura vissuta, si congratula con lui.in uno screenshot di @(Foto da Facebook)Poi lo informa che si è messa con. Naturalmente lo Sharpe rimane basito e domanda alla dark lady la vera natura di questa relazione: lei ama sinceramente lo Spencer o è solo” interessata”?di @(Foto da Favebook): Hope spinge Finn contro Steffyavrà tra qualche tempo la vera risposta di: quando tornerà tra le sue braccia e sarà addirittura pronta a sposarlo! Eravamo rimasti all’interrogativo riguardo alla partecipazione di Hope e Finn alla cerimonia…, Finn con Steffy e Hope, screenshot da @(Foto da Facebook)Ebbene, il padre non solo chiederà alla figlia di esserci, ma vorrà anche che sia presente nel ruolo di damigella! Chiaramente dapprima la giovane rimarrà interdetta, ma poi acconsentirà…arrivando persino a scontrarsi con mamma Brooke (e non solo), che continuerà a non fidarsi della Carter (abbiamo visto che più volte ha avuto ragione, come per esempio con Thomas)! Hope avrà un altro problema: convincere anche Finn ad andare alle nozze! Sarà molto persuasiva e il punto centrale sarà ciò che vuole lui e ciò che vorrebbe facesse Steffy, che naturalmente è sua moglie.