Beach volley - due coppie azzurre in main draw dalle qualificazioni del Future di Battipaglia!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Duenel torneo femminile nessuna qualificata nel torneo maschile e dunque sarà di dieci binomi il contingente italiano aldi, secondo appuntamento sulla sabbia italiana del circuito mondiale. E’ andata bene alle ragazze ieri nella difficile qualificazione e molto meno ai ragazzi con dueuscite al primo turno. In campo maschile si è fermata subito la corsa dei due giovani componenti della Nazionale italiana Hanni/Burgmann, sconfitti dalla coppia estone Piik/Korotkov con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-13). Stessa sorte è toccata all’altra coppia, Zoli/Monti che si è fermata subito per mano dei greci Ntallas/Chatzinikolaou, vittoriosi 2-0 (21-19, 24-22). Tra le donne, invece, Bianchin/Scampoli, reduci dal secondo posto di Pingtan e della vittoria di Cervia, sono passateed hanno ottenuto un doppio successo: 2-0 (21-19, 24-22). con le spagnole Luana/Bisbe prima e poi al termine di una vera e propria battaglia contro le ceche Pavelková/Pavelková con il punteggio di 2-1 (14-21, 21-14, 17-15).

