(Di venerdì 24 maggio 2024) Il Ceo Bill Anderson avverte: se non si usasse più questo diserbante, a una famiglia americana la spesa costerebbe il 40% in più.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Thomas Tuchel ha ammesso che il Bayern Monaco è fuori dalla corsa al titolo della Bundesliga dopo che la sconfitta per 2-0 in casa del Der Klassiker lo ha lasciato a 13 punti dalla capolista Bayer Leverkusen. justcalcio

De Rossi, capito da tempo che la Roma non chiuderà quinta - De Rossi, capito da tempo che la Roma non chiuderà quinta - Poi, sulla partita contro l'Empoli, ammette di voler schierare la "formazione che ritengo ... Giocare una volta contro il bayer è più facile che giocarci due. Ma sono stati più bravi, sono arrivati in ... ansa

Roma: De Rossi, capito da tempo che non chiuderemo quinti - Roma: De Rossi, capito da tempo che non chiuderemo quinti - "Penso che sia difficile che l'Atalanta non faccia i punti necessari per arrivare nelle prime quattro posizioni, ho capito da un pezzo che non saremmo arrivati quinti. Se affronteremo l'Europa League ... ansa

Bayer ammette: "Troppe cause per glifosato. Non ci sono soldi per la ricerca" - bayer ammette: "Troppe cause per glifosato. Non ci sono soldi per la ricerca" - Ma il Ceo Bill Anderson avverte: se non si usasse più questo diserbante, a una famiglia americana la spesa costerebbe il 40% in più ... affaritaliani